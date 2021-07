Chiesa porta avanti l'Italia contro la Spagna. A Wembley è 1-0 (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Federico Chiesa porta avanti l'Italia contro la Spagna nella semifinale di Euro 2020. Gol realizzato al quarto d'ora della ripresa. Tiro a giro sul palo lontano da parte del centrocampista offensivo della Juventus dopo un'incursione di Immobile Il racconto del primo tempo Un'Italia contratta quella vista contro la Spagna nel primo tempo della semifinale di Euro 2020 a Wembley. Il punteggio di 0-0 racconta però bene l'equilibrio che regna tra le due squadre con la Roja più abile nel palleggio rapido e nel ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Federicol'lanella semifinale di Euro 2020. Gol realizzato al quarto d'ora della ripresa. Tiro a giro sul palo lontano da parte del centrocampista offensivo della Juventus dopo un'incursione di Immobile Il racconto del primo tempo Un'contratta quella vistalanel primo tempo della semifinale di Euro 2020 a. Il punteggio di 0-0 racconta però bene l'equilibrio che regna tra le due squadre con la Roja più abile nel palleggio rapido e nel ...

