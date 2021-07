Carraro | Fly supera 95% dopo riapertura OPA | ora squeeze out

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Al termine del periodo didell’OPA volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di, il veicolo Fly della famigliahato la soglia del 95% del capitale (95,13%). Ci sono quindi i presupposti per loOut, ovvero la procedura congiunta per l’acquisto dei restanti titoli in circolazione. L’offerta è finalizzata al delisting di

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carraro Fly

Borsa Italiana

Al termine del periodo di riapertura dell' OPA volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di, il veicolodella famigliaha superato la soglia del 95% del capitale (95,13%). Ci sono quindi i presupposti per lo Squeeze Out, ovvero la procedura congiunta per l'acquisto dei restanti titoli in ...Delisting a un passo per le azioni. Nell'ultimo giorno di adesione del periodo di riapertura dell'offerta - secondo quanto si apprende - il veicolodella famigliaha superato la soglia del 95% (dal 93,98% raggiunto venerdi' scorso) facendo quindi scattare la procedura congiunta per l'acquisto dei restanti titoli in circolazione. Fon ...(Teleborsa) - Al termine del periodo di riapertura dell'OPA volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Carraro, il veicolo Fly della famiglia Carraro ha superato la soglia del 95% del capitale..In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly su 21.331.916 azioni ordinarie di Carraro, rappresentative del 26,76% circa del capitale, lo ...