Caos autostrade, Tir in fiamme in una galleria tra Pra’ e Pegli. A10 chiusa dalle 8 alle 12.30: Aurelia paralizzata, code in A26. Il Ponente è in ginocchio (Di martedì 6 luglio 2021) Aspi: “Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova si consiglia di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A7 in direzione Genova” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 6 luglio 2021) Aspi: “Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova si consiglia di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A7 in direzione Genova”

Advertising

Conftrasporto : RT @ilsecoloxix: #Genova Caos #autostrade, Tir in fiamme in una galleria tra Pra’ e Pegli. A10 chiusa, Aurelia bloccata, code in A26: Ponen… - primocanale : Caos Autostrade, Bossa (Autotrasporto): 'Esenzione del pedaggio? Una presa in giro' - bizcommunityit : Caos autostrade, una nuova giornata di lunghe code in tutta la Liguria - ilsecoloxix : #Genova Caos #autostrade, Tir in fiamme in una galleria tra Pra’ e Pegli. A10 chiusa, Aurelia bloccata, code in A26… - tizianacampodon : RT @Miti_Vigliero: Caos autostrade a Genova, A10 chiusa e Aurelia completamente bloccata per un Tir in fiamme in una galleria tra Pra' e Pe… -