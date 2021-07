Amianto: giudice, militare morto è 'vittima del dovere' (Di martedì 6 luglio 2021) Il Tribunale del Lavoro di Milano ha riconosciuto lo status di "vittima del dovere" a un militare deceduto nel luglio 2017 per mesotelioma pleurico per esposizione all'Amianto e che aveva svolto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Il Tribunale del Lavoro di Milano ha riconosciuto lo status di "del" a undeceduto nel luglio 2017 per mesotelioma pleurico per esposizione all'e che aveva svolto ...

