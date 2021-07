(Di martedì 6 luglio 2021) Arriva ‘Perfetto’, la Skill dichele migliori bottiglie delle cantine italiane Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Morett.è in tutto e per tutto in! L’Italia, Paese dalla cultura enogastronomica unica al mondo, ha reso gli italiani grandi appassionati di. Etichette rinomate e dall’altissima qualità, a cui si affiancano una moltitudine di possibilità grazie alla ricchezza di territori, varietà delle uve e cantine, da nord a sud. Saper armonizzare il gusto del cibo a quello del ...

Il 6 luglio è la Giornata Internazionale del #Bacio: l'#amore ai tempi di #Alexa - Amazon Alexa consiglia il vino: un sommelier digitale

Amazon introduce la skill 'Vino Perfetto' sui dispositivi dotati di assistenza vocale. L'assistente vocale sarà così in grado di consigliare le etichette in base all'occasione da celebrare, ai ...Amazon Alexa diventa sommelier con "Vino Perfetto", una funzionalità che consiglia il vino perfetto per ogni occasione.Anche al vino ci pensa Alexa. Amazon introduce la skill "Vino Perfetto" sui dispositivi dotati di assistenza vocale Alexa, che aiuta l'utente a orientarsi tra la tanta offerta ...