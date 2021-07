Allerta meteo in Campania: ondate di calore fino a venerdì (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”. A partire dalle 8 di domani 7 luglio e fino alle 20 di venerdì 9 luglio si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi, soprattutto nella giornata di giovedì e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione civile raccomanda di non esporsi al sole e di non praticare attività sportive nelle ore più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di criticità per rischioda “ondata di”. A partire dalle 8 di domani 7 luglio ealle 20 di9 luglio si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi, soprattutto nella giornata di giovedì e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione civile raccomanda di non esporsi al sole e di non praticare attività sportive nelle ore più ...

