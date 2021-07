Wimbledon: Djokovic avanza ai quarti, Rublev e Bautista eliminati (Di lunedì 5 luglio 2021) Nessun problema per Novak Djokovic, che si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Shapovalov batte 3-0 Bautista Agut Novak Djokovic prosegue nella sua caccia al 6° titolo di Wimbledon. Il serbo al 4° turno ha sconfitto nettamente il cileno Garin per 3-0. Il n.1 del mondo ha dominato fin dal 1° game, non concedendo mai il servizio all’avversario. Qualche errore di troppo nel 4° set, dove ha sprecato diverse palle break, ma poi il serbo ha chiuso sul 5-4. Ai quarti di finale il serbo affronterà non Rublev, bensì l’ungherese Fucsovic, che ha ... Leggi su zon (Di lunedì 5 luglio 2021) Nessun problema per Novak, che si qualifica aidi finale di. Shapovalov batte 3-0Agut Novakprosegue nella sua caccia al 6° titolo di. Il serbo al 4° turno ha sconfitto nettamente il cileno Garin per 3-0. Il n.1 del mondo ha dominato fin dal 1° game, non concedendo mai il servizio all’avversario. Qualche errore di troppo nel 4° set, dove ha sprecato diverse palle break, ma poi il serbo ha chiuso sul 5-4. Aidi finale il serbo affronterà non, bensì l’ungherese Fucsovic, che ha ...

