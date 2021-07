Wimbledon, Berrettini vola ai quarti. Travolto in tre set il bielorusso Ivaska (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini ha battuto in tre set (6-4, 6-3, 6-1) il bielorusso Ivaska e arriva ai quarti di finale di Wimbledon. Erano 23 anni che un italiano non arrivava così avanti sull'erba londinese. Nel... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteoha battuto in tre set (6-4, 6-3, 6-1) ile arriva aidi finale di. Erano 23 anni che un italiano non arrivava così avanti sull'erba londinese. Nel...

