Wimbledon | Berrettini ai quarti | battuto Ivashka in 3 set

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - Matteobatte in tre set il bielorusso Ilyae vola aidi finale di. Il 25enne romano, settima testa di serie, domina la sfida contro il numero 79 del mondo, sconfitto con il punteggio 6-4, 6-3, 6-1 in un'ora e 46 minuti, e dopo 23 anni riporta il tennis tricolore neinel major sull'erba londinese. Mercoledìse la vedrà con il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime, n.19 Atp e 16esima testa di serie, e il tedesco Alexander Zverev, n.6 del ranking e 4 del seeding.

