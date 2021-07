Wimbledon 2021, Medvedev-Hurkacz interrotta per pioggia: russo a un set dalla vittoria (Di lunedì 5 luglio 2021) Daniil Medvedev è a un set da raggiungere i quarti di finale di Wimbledon per la prima volta. Il russo conduceva il match contro il polacco Hubert Hurkacz col punteggio di 6-2, 6-7(2) 6-3, 3-4 prima che la pioggia interrompesse e portasse alla sospensione la partita. L’attuale numero 2 al mondo si sta facendo strada su una superficie a lui non favorevole e continua la rincorsa verso la prima posizione del ranking: un piazzamento raggiungibile se sarà in grado di raggiungere la finale, con Novak Djokovic non in grado di fare altrettanto. Attenzione a dare tuttavia per vinto Hurkacz, non ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Daniilè a un set da raggiungere i quarti di finale diper la prima volta. Ilconduceva il match contro il polacco Hubertcol punteggio di 6-2, 6-7(2) 6-3, 3-4 prima che lainterrompesse e portasse alla sospensione la partita. L’attuale numero 2 al mondo si sta facendo strada su una superficie a lui non favorevole e continua la rincorsa verso la prima posizione del ranking: un piazzamento raggiungibile se sarà in grado di raggiungere la finale, con Novak Djokovic non in grado di fare altrettanto. Attenzione a dare tuttavia per vinto, non ...

