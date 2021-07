Wimbledon 2021 | Djokovic ai quarti senza problemi Sogna Auger-Aliassime | ko Zverev

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 luglio 2021) Prosegue spedita la marcia di Novakverso il terzo Slam stagionale e l’inseguimento al Grande Slam. Il serbo numero uno del mondo si è infatti qualificato per idi finale, battendo il cileno Cristian Garin con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco. Troppo netta la superiorità di Nole, che eccezion fatta per un momento in avvio di secondo set ha sempre dato l’impressione di essere in totale controllo potendo alzare il livello a piacimento. Per lui ora ci sarà uno Marton Fucsovics, che ha avuto ragione di Rublev dopo una battaglia di cinque set: nella parte alta del ...