Vaticano, con i soldi per i poveri anche un appartamento per la nipote del cardinale Angelo Becciu (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuovi dettagli dall’inchiesta sull’uso dei fondi della Segreteria di Stato che ha portato al rinvio a giudizio del porporato e di altre nove persone Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuovi dettagli dall’inchiesta sull’uso dei fondi della Segreteria di Stato che ha portato al rinvio a giudizio del porporato e di altre nove persone

Advertising

petergomezblog : Scandalo Vaticano, i pm: “Soggetti improbabili attori di un marcio sistema predatorio e lucrativo, con incisive com… - vaticannews_it : #1luglio #InsiemeperilLibano La Giornata di preghiera per la pace indetta da #PapaFrancesco, si è aperta in Vatica… - osamundR : RT @osamundR: ????Il Vero BERGOGLIO Arrestato il 24 Marzo del 2020, ore 4,30 Il Vaticano NON ha più Oro e soldi Ridere a crepapelleRidere a c… - osamundR : ????Il Vero BERGOGLIO Arrestato il 24 Marzo del 2020, ore 4,30 Il Vaticano NON ha più Oro e soldi Ridere a crepapelle… - mrcfsn : RT @espressonline: Vaticano, con i soldi per i poveri anche un appartamento per la nipote del cardinale Angelo Becciu -