TS – Inter, ancora un stop per Sanchez: Raspadori arriva subito? (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Inter preoccupata dalle condizioni fisiche di Sanchez Le condizioni fisiche di Alexis Sanchez preoccupano i dirigenti dell’Inter. Il cileno ha avuto una ricaduta in Nazionale al suo ritorno in campo, dopo essersi fatto male ad inizio giugno. Il management nerazzurro valuta con molta attenzioni l’evolversi della situazione e, secondo Tuttosport, potrebbe anticipare già a questa estate l’arrivo di Giacomo Raspadori a Milano. “L’obiettivo è quello di bloccarlo in vista della prossima stagione ma tutti, in seno all’area tecnica, sperano di poter anticipare i tempi anche perché il costo del cartellino ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) L’preoccupata dalle condizioni fisiche diLe condizioni fisiche di Alexispreoccupano i dirigenti dell’. Il cileno ha avuto una ricaduta in Nazionale al suo ritorno in campo, dopo essersi fatto male ad inizio giugno. Il management nerazzurro valuta con molta attenzioni l’evolversi della situazione e, secondo Tuttosport, potrebbe anticipare già a questa estate l’arrivo di Giacomoa Milano. “L’obiettivo è quello di bloccarlo in vista della prossima stagione ma tutti, in seno all’area tecnica, sperano di poter anticipare i tempi anche perché il costo del cartellino ...

