Tridico | “A rischio qualche migliaia di lavoratori ma non ci saranno licenziamenti di massa” E difende reddito di cittadinanza

(Di lunedì 5 luglio 2021) “Le persone asono effettivamente, di gran lunga inferiori rispetto alle cifre di centinaia diche si ipotizzavano negli scorsi mesi. L’accordo trovato a Palazzo Chigigiorno fa indica anche un processo graduale per cui le aziende prima di licenziare si impegnano a utilizzare strumenti di cassa. Pensiamo quindi che non si verificheranno queidinell’ordine dei 200-300 mila paventatimese fa. Su questo possiamo dirci più ottimisti“. Sono le parole del presidente dell’Inps, Pasquale ...

Licenziamenti, Tridico: a rischio qualche migliaia, lontani dai numeri paventati negli scorsi mesi

Il presidente dell' INPS , Pasquale, ha dichiarato che i lavoratori alicenziamento dopo la caduta del blocco deciso la scorsa settimana saranno "qualche migliaia", "di gran lunga inferiori rispetto alle cifre di ...Blocco Licenziamenti -, presidente INPS: 'Persone asono qualche migliaia, non ci saranno licenziamenti di massa' 'Le persone asono effettivamente qualche migliaia, siamo di ...Non ci saranno licenziamenti di massa. Il Paese sta ripartendo e nonostante «le persone a rischio siano effettivamente qualche migliaia», i numeri non sono catastrofici come si poteva pensare fino a p ...Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, ha dichiarato che i lavoratori a rischio licenziamento dopo la caduta del blocco deciso la ...