«The Book of Vision», lo spazio segreto delle immagini (Di martedì 6 luglio 2021) Il cinema è un atto di fede. Significa sempre evocare le altre zone del visibile che restano irrimediabilmente alla superficie del visibile meramente documentario (e documentabile). Ciò che si vede è solo una parte dell’immagine; un primo passo verso regioni più remote. Carlo S. Hintermann, cinefilo, studioso, critico, autore di libri dedicati a Malick, Iosseliani, Kitano, nonché Visionario regista di The Dark Side of the Sun, crede fermamente nel cinema e nelle sue possibilità di conferire nomi nuovi al mondo. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 luglio 2021) Il cinema è un atto di fede. Significa sempre evocare le altre zone del visibile che restano irrimediabilmente alla superficie del visibile meramente documentario (e documentabile). Ciò che si vede è solo una parte dell’immagine; un primo passo verso regioni più remote. Carlo S. Hintermann, cinefilo, studioso, critico, autore di libri dedicati a Malick, Iosseliani, Kitano, nonchéario regista di The Dark Side of the Sun, crede fermamente nel cinema e nelle sue possibilità di conferire nomi nuovi al mondo. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Booktweep1 : Go grab a copy of the book and read asap! >>> DELL'AMOR PERDUTO E DI ALTRE COSE - - bookposter : Go grab a copy of the book and read asap! >>> DELL'AMOR PERDUTO E DI ALTRE COSE - - _core_roman_b : RT @_core_roman_b: My name is a question. It is also my freedom within my tendency to question. / Il mio nome è una domanda e la mia libert… - sasacipher : @liholovesloki Siii anche Andor e The Book of Boba Fett promettono bene, non vedo l'ora - RiveraNotario : La nuova Mini 1001 e Rafaella Carrà (1972) @thecarfactoids -