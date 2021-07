Terracina, in auto con un’ascia in acciaio: fermato 23enne (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA – Continuano i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e il possesso illegale di armi da fuoco. Proprio nel fine settimana, a Terracina, i Carabinieri della Stazione Monte San Biagio, di San Felice Circeo e aliquota radiomobile di Terracina (con la collaborazione della s.i.o. dell’ 8° reggimento carabinieri “lazio”) hanno denunciato e segnalato 5 persone. Le prime tre persone, deferite in stato di libertà, sono un 52enne di Itri, un 23enne di Terracina e tre persone di Gaeta. Il primo aveva con sé 3,5 grammi di eroina, suddivisa in tre dosi. Il 23enne, invece, girava in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA – Continuano i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e il possesso illegale di armi da fuoco. Proprio nel fine settimana, a, i Carabinieri della Stazione Monte San Biagio, di San Felice Circeo e aliquota radiomobile di(con la collaborazione della s.i.o. dell’ 8° reggimento carabinieri “lazio”) hanno denunciato e segnalato 5 persone. Le prime tre persone, deferite in stato di libertà, sono un 52enne di Itri, undie tre persone di Gaeta. Il primo aveva con sé 3,5 grammi di eroina, suddivisa in tre dosi. Il, invece, girava in ...

CorriereCitta : Terracina, in auto con un’ascia in acciaio: fermato 23enne - News_24it : SAN FELICE CIRCEO - Scontro tra un'auto e un ciclista di nazionalità straniera, che vola via riportando ferite seri… -