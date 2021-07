Tari, tariffe invariate per il 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Tariffe per il 2021 della Tari (Tassa sui rifiuti) sono invariate rispetto al 2020; il Consiglio comunale ha approvato oggi pomeriggio all’unanimità con ventidue voti favorevoli il Pef (Piano economico finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le conseguenti Tariffe della tassa per il 2021. L’assessore all’Ambiente, Alberto Unia, ha illustrato il Pef in Aula. È un provvedimento in linea con i costi previsti per il triennio 2018-2021 stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha detto, sottolineando l’applicazione del ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 5 luglio 2021) Leffe per ildella(Tassa sui rifiuti) sonorispetto al 2020; il Consiglio comunale ha approvato oggi pomeriggio all’unanimità con ventidue voti favorevoli il Pef (Piano economico finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le conseguentiffe della tassa per il. L’assessore all’Ambiente, Alberto Unia, ha illustrato il Pef in Aula. È un provvedimento in linea con i costi previsti per il triennio 2018-stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha detto, sottolineando l’applicazione del ...

nuovasocieta : Tari, tariffe invariate per il 2021 - CentroStudi_EL : ? “Decreto Fisco e Lavoro”: prorogati alcuni termini relativi alla #riscossione coattiva e per l’approvazione di… - SienaFree : Sarteano, bando di gara per l’ex ospedale e determinazione tariffe Tari per il 2021 - vesuvianonews : Le temperature aumentano, la Tari pure. A Striano sembra non avere tregua la pressione fiscale esercitata dalla nuo… - nole_di : Agevolazione TARI anno 2021 per particolari situazioni di disagio economico e sociale - emergenza COVID-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Tari tariffe Italia in lutto: è morta Raffaella Carrá Positano, riduzione tariffe Tari. Il sindaco Guida: 'Non è giusto che per l'inciviltà di... Territorio Redazione Web - 2 Lug 2021 Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio Comunale presso la ...

Sarteano, bando di gara per l'ex ospedale e determinazione tariffe Tari per il 2021 Il secondo tema centrale dell'assemblea ha portato alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 che prevede una lieve diminuzione per le utenze domestiche (dal 3 al 5 per cento a seconda ...

Pagamento Tari, verso slittamento al 31 luglio per definire tariffe e rate Il Sole 24 ORE Tassa rifiuti 2021, dal Consiglio comunale semaforo verde per non modificare le tariffe Le tariffe per il 2021 della Tari (Tassa sui rifiuti) sono invariate rispetto al 2020; il Consiglio comunale ha approvato oggi pomeriggio all'unanimità con ventidue voti favorevoli il Pef (Piano econo ...

Calderara: tassa rifiuti, il comune neutralizza gli aumenti di Arera Detrazioni ed esenzioni per neutralizzare gli aumenti della Tari. Il Comune di Calderara, in seguito ad una vera e propria corsa contro il tempo, è riuscito ad approvare entro la data limite stabilita ...

Positano, riduzione. Il sindaco Guida: 'Non è giusto che per l'inciviltà di... Territorio Redazione Web - 2 Lug 2021 Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio Comunale presso la ...Il secondo tema centrale dell'assemblea ha portato alla determinazione delleper l'anno 2021 che prevede una lieve diminuzione per le utenze domestiche (dal 3 al 5 per cento a seconda ...Le tariffe per il 2021 della Tari (Tassa sui rifiuti) sono invariate rispetto al 2020; il Consiglio comunale ha approvato oggi pomeriggio all'unanimità con ventidue voti favorevoli il Pef (Piano econo ...Detrazioni ed esenzioni per neutralizzare gli aumenti della Tari. Il Comune di Calderara, in seguito ad una vera e propria corsa contro il tempo, è riuscito ad approvare entro la data limite stabilita ...