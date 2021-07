STREGHE, la terza stagione arriva su Rai 4 (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è aria di magia a Rai 4. Dopo un rewatch quotidiano con le repliche delle prime stagioni, da martedì 6 luglio alle ore 16 le potenti STREGHE Vera-Vaughn sono pronte ad incantare il pubblico con gli episodi inediti della terza stagione. Leggi anche: SKY SERIE, nuovo canale Sky per le serie tv. I titoli in programmazione Le prescelte del terzo millennio (interpretate da Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Madeleine Mantock) all’inizio erano solo in due, Mel e Maggie, e solo in seguito si è unita la terza sorella, Macy, cresciuta con il padre credendo che la madre fosse morta. Ben presto, le tre ragazze si sono unite per dare ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è aria di magia a Rai 4. Dopo un rewatch quotidiano con le repliche delle prime stagioni, da martedì 6 luglio alle ore 16 le potentiVera-Vaughn sono pronte ad incantare il pubblico con gli episodi inediti della. Leggi anche: SKY SERIE, nuovo canale Sky per le serie tv. I titoli in programmazione Le prescelte del terzo millennio (interpretate da Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Madeleine Mantock) all’inizio erano solo in due, Mel e Maggie, e solo in seguito si è unita lasorella, Macy, cresciuta con il padre credendo che la madre fosse morta. Ben presto, le tre ragazze si sono unite per dare ...

Rai4: in prima visione assoluta la terza stagione di "Streghe" Project Nerd

