RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: pronti ad accaparrarsi i biglietti? (Di lunedì 5 luglio 2021) A partire dalle 10.00 di martedì 6 luglio, sarà possibile acquistare i biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 e poter assistere all’unico grande evento dell’estate, totalmente covid-free, che decreterà il prossimo tormentone musicale. Martedì 31 agosto, l’accesso all’Arena di Verona sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto e di green pass, in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza anti-covid. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) A partire dalle 10.00 di martedì 6 luglio, sarà possibile acquistare i biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 e poter assistere all’unico grande evento dell’estate, totalmente covid-free, che decreterà il prossimo tormentone musicale. Martedì 31 agosto, l’accesso all’Arena di Verona sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto e di green pass, in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza anti-covid.

Advertising

rtl1025 : ?? Fred De Palma in diretta su RTL 102.5: “Dopo ‘Paloma’, io e Anitta abbiamo avuto voglia di fare ancora musica in… - lid_rnl : RT @rtl1025: ?? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021: ”@mengonimarco è in testa nella classifica della seconda settimana' - Rossaliena : RT @SanremoAncheNoi: . @MusicTvOfficial: 'La classifica di RTL 102.5 #POWERHITSESTATE 2021 della seconda settimana vede salire sul primo gr… - pleasebbmine : RT @rtl1025: ?? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021: ”@mengonimarco è in testa nella classifica della seconda settimana' - fiorell3018 : RT @rtl1025: ?? “RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021: ”@mengonimarco è in testa nella classifica della seconda settimana' -