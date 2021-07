Roma, perfettamente riuscito l’intervento a Spinazzola: il comunicato (Di lunedì 5 luglio 2021) Intervento perfettamente riuscito a Leonardo Spinazzola: ecco il comunicato della Roma Intervento perfettamente riuscito a Leonardo Spinazzola. Di seguito il comunicato ufficiale della Roma. «L’AS Roma comunica che Leonardo Spinazzola è stato sottoposto nella giornata di lunedì a intervento chirurgico di sutura del tendine d’Achille della gamba sinistra, a seguito dell’infortunio riportato il 2 luglio scorso durante Belgio-Italia. l’intervento, eseguito a Turku dal Prof. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Interventoa Leonardo: ecco ildellaInterventoa Leonardo. Di seguito ilufficiale della. «L’AScomunica che Leonardoè stato sottoposto nella giornata di lunedì a intervento chirurgico di sutura del tendine d’Achille della gamba sinistra, a seguito dell’infortunio riportato il 2 luglio scorso durante Belgio-Italia., eseguito a Turku dal Prof. ...

