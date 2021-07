Rai 1 omaggia Raffaella Carrà: in prima serata Carramba! Che Sorpresa – Tutte le variazioni (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà Rai 1 cambia la programmazione di questa sera in memoria di Raffaella Carrà, morta oggi. Ecco Tutte le variazioni previste. Alle 20.30 andrà in onda la puntata di Techetechetè dal titolo Techetechetè – Tutti pazzi per Raffaella. A seguire, in prima serata a partire dalle 21.30, al posto della prevista fiction in replica La Vita Promessa, sarà trasmesso lo show Carramba! Che Sorpresa del 1995. In tarda serata, dopo il TG1, Notti Europee e RaiNews24, l’appuntamento con ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 luglio 2021)Rai 1 cambia la programmazione di questa sera in memoria di, morta oggi. Eccolepreviste. Alle 20.30 andrà in onda la puntata di Techetechetè dal titolo Techetechetè – Tutti pazzi per. A seguire, ina partire dalle 21.30, al posto della prevista fiction in replica La Vita Promessa, sarà trasmesso lo showChedel 1995. In tarda, dopo il TG1, Notti Europee e RaiNews24, l’appuntamento con ...

