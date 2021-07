Papa Francesco operato, le ultime notizie. "Sta bene" (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco ha passato una notte tranquilla . Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli, dopo il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera. L'operazione chirurgica per ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021)ha passato una notte tranquilla . Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli, dopo il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera. L'operazione chirurgica per ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - fcolarieti : Papa Francesco operato al colon. Prima notte per Bergoglio al Policlinico Gemelli. La Santa Sede: “Ha reagito bene… - paoloigna1 : RT @agorarai: La nostra @FraHammers è al Policlinico Gemelli per aggiornarci sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato per un interven… -