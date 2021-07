"Ora capo M5s per acclamazione". Conte rivede le carte. Caos su Rai e giustizia (Di lunedì 5 luglio 2021) “Ne parliamo un’altra volta”. Bisogna partire da lontano, da Dario Franceschini e da questa risposta fatta cadere davanti alla domanda di Piero Fassino. Si parlava del rapporto, ormai mitologico, tra il Pd e il M5s. Il ministro della Cultura, durante una riunione di AreaDem e cioè la corrente che guida, oggi ha preferito glissare a chi gli chiedeva “che fare?” con i grillini. Il fatto è che non lo sanno nemmeno i grillini che ne sarà di loro. Di sicuro, questo sì, c’è una vacanza di potere generata dal “raffreddamento” della vertenza tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. I sette “saggi”, nominati per smussare le asperità, hanno bisogno di tempo, dicono. Ma ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 luglio 2021) “Ne parliamo un’altra volta”. Bisogna partire da lontano, da Dario Franceschini e da questa risposta fatta cadere davanti alla domanda di Piero Fassino. Si parlava del rapporto, ormai mitologico, tra il Pd e il M5s. Il ministro della Cultura, durante una riunione di AreaDem e cioè la corrente che guida, oggi ha preferito glissare a chi gli chiedeva “che fare?” con i grillini. Il fatto è che non lo sanno nemmeno i grillini che ne sarà di loro. Di sicuro, questo sì, c’è una vacanza di potere generata dal “raffreddamento” della vertenza tra Beppe Grillo e Giuseppe. I sette “saggi”, nominati per smussare le asperità, hanno bisogno di tempo, dicono. Ma ...

