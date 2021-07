Nessun malore per Papa Francesco operato: bufala sulla sua salute (Di lunedì 5 luglio 2021) Da poco meno di 24 ore rimbalzano in rete notizie incontrollate che, tra le altre cose, ci parlano di un presunto malore per Papa Francesco. Il Pontefice è stato operato in queste ore ed ha trascorso una notte tranquilla, ma come avvenuto alcuni mesi fa, hanno preso piede delle vere e proprie fake news in merito alle sue condizioni di salute. Ecco perché è fondamentale chiarire alcuni concetti, in modo tale che si possa gettare una volta per tutte acqua sul fuoco a proposito di questa storia. Vanno smentite le voci sul presunto malore per Papa Francesco ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Da poco meno di 24 ore rimbalzano in rete notizie incontrollate che, tra le altre cose, ci parlano di un presuntoper. Il Pontefice è statoin queste ore ed ha trascorso una notte tranquilla, ma come avvenuto alcuni mesi fa, hanno preso piede delle vere e proprie fake news in merito alle sue condizioni di. Ecco perché è fondamentale chiarire alcuni concetti, in modo tale che si possa gettare una volta per tutte acqua sul fuoco a proposito di questa storia. Vanno smentite le voci sul presuntoper...

