Malika Chalhy, il Codacons presenta un esposto contro la ragazza: le accuse e i motivi (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutti noi siamo a conoscenza della vicenda che, in questi giorni, ha visto al centro dell’attenzione mediatica Malika Chalhy. La ragazza, infatti, aveva commosso tutta Italia con la sua storia: a soli 22 anni era stata cacciata di casa perché i suoi genitori non condividevano il suo orientamento sessuale. Sola, senza una casa e senza lavoro il web si era subito mosso con alcune raccolte fondi per aiutarla. Nel frattempo Malika Chalhy, grazie ai soldi dei benefattori, si è trasferita a Milano con la sua ragazza e ha iniziato a spendere i soldi delle raccolte fondi. Tuttavia ai follower ... Leggi su trashblog (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutti noi siamo a conoscenza della vicenda che, in questi giorni, ha visto al centro dell’attenzione mediatica. La, infatti, aveva commosso tutta Italia con la sua storia: a soli 22 anni era stata cacciata di casa perché i suoi genitori non condividevano il suo orientamento sessuale. Sola, senza una casa e senza lavoro il web si era subito mosso con alcune raccolte fondi per aiutarla. Nel frattempo, grazie ai soldi dei benefattori, si è trasferita a Milano con la suae ha iniziato a spendere i soldi delle raccolte fondi. Tuttavia ai follower ...

danielegabrieli : È una vergogna che Malika Chalhy abbia usato i soldi del crowdfunding per comprarsi la Mercedes, quando avrebbe pot… - gayburg : Il Codacond denuncia Malika Chalhy accusandola di truffa aggravata - TinGirl91 : Non ci sto più dietro a ste cialtrone, prima Malika Chalhy, Imen Jane e ora Francesca Mapelli. #girlpower - Novella_2000 : Il Codacons fa un esposto per “truffa aggravata” contro #Malika: intanto lei rompe il silenzio - blvckgnr : Oggi è lunedì, ovvero il giorno in cui Malika Chalhy inizierà a divertirsi. Vediamo in che cosa spenderà i soldi ch… -