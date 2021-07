Letta non vuole arretrare sul ddl Zan: 'No ai giochetti di Salvini' (Di lunedì 5 luglio 2021) Lui di arretrare non ne vuole sapere e vuole che Italia Viva e Salvini mostrino la vera faccia: ossia di coloro che vogliono affossare una legge sui diritti civili. "Salvini e la Lega non vogliono una ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021) Lui dinon nesapere eche Italia Viva emostrino la vera faccia: ossia di coloro che vogliono affossare una legge sui diritti civili. "e la Lega non vogliono una ...

LegaSalvini : ++ ?? MASSIMO #CACCIARI CONTRO LETTA: “SE NON GLI VA BENE SALVINI ESCA DAL GOVERNO” ++ - Fontana3Lorenzo : Letta può stare sereno, i suoi socialisti sono stati alleati di Orban per anni e fino a pochi mesi fa, visto che il… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - Alcor48018 : RT @ChiodiDonatella: @Storace Per quest'uomo uno bravo non basta più. #Letta dice cose... - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: #Letta non vuole arretrare sul ddl Zan: 'No ai giochetti di Salvini' -