L'auto volante esiste ed è meravigliosa – [VIDEO] (Di lunedì 5 luglio 2021) L'auto volante esiste, non è solo una fantasia. E' stata progettata e costruita in Slovacchia e può atterrare e volare come un aereo, ma allo stesso tempo essere guidata sulle normali strade. Nasce L'auto volante è l'Air Car Klein Vision (Foto Klein Vision)Ammettiamolo tutti, è il sogno che abbiamo fin da bambini. Quando ci troviamo imbottigliati nel traffico, che sia cittadino o lungo una autostrada, il nostre pensiero è andate sempre nella possibilità di "spiccare" il volo e superare di slancio tutte le auto davanti a noi. Ebbene, dopo vari tentativi, più o meno riusciti, stavolta ...

