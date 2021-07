Laura Torrisi senza veli su Instagram: la nuova serenità e una bellezza autentica (Di lunedì 5 luglio 2021) bellezza autentica e una nuova serenità: Laura Torrisi si mostra senza veli su Instagram e non potrebbe essere più bella. L’attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni sta trascorrendo le vacanze sull’Isola di Alicudi, in Sicilia. Giornate all’insegna del relax e del sole, fra nuotate e buon cibo. La Torrisi ha finalmente ritrovato il sorriso dopo un periodo piuttosto difficile. Qualche mese fa l’attrice era stata ricoverata in ospedale e costretta a subire un nuovo intervento a causa dell’endometriosi. Una malattia che ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 luglio 2021)e unasi mostrasue non potrebbe essere più bella. L’attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni sta trascorrendo le vacanze sull’Isola di Alicudi, in Sicilia. Giornate all’insegna del relax e del sole, fra nuotate e buon cibo. Laha finalmente ritrovato il sorriso dopo un periodo piuttosto difficile. Qualche mese fa l’attrice era stata ricoverata in ospedale e costretta a subire un nuovo intervento a causa dell’endometriosi. Una malattia che ...

zazoomblog : “Ma che sei matta?”. Laura Torrisi via il costume e i fan tremano. Mai visti tanti like e commenti - #matta?”.… - CronacaSocial : Laura Torrisi: la malattia che la portò anni fa in coma. Ogni giorno rischia la vita. ?? - CronacaSocial : Laura Torrisi: la malattia che la portò anni fa in coma. Ogni giorno rischia la vita ?? ?? - AdamoMiri6 : RT @MediasetTgcom24: Laura Torrisi sex bomb, l’estate siciliana dell’attrice è bollente #lauratorrisi - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Laura Torrisi sex bomb, l’estate siciliana dell’attrice è bollente #lauratorrisi -