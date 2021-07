La rassegna di spettacolo avignonese ricorda Jean Vilar (Di lunedì 5 luglio 2021) Un omaggio all’attore Jean Vilar alla rassegna di spettacolo avignonese. Comincia oggi il festival che propone teatro, danza e performance, oltre a mostre e incontri. Un’esposizione racconta la vita del Direttore del Théàtre national populaire. Scisma d’Occidente: il 20 settembre 1378 l’elezione dell’antipapa Clemente VII Cosa propone la rassegna di spettacolo avignonese? Un appuntamento che Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Un omaggio all’attorealladi. Comincia oggi il festival che propone teatro, danza e performance, oltre a mostre e incontri. Un’esposizione racconta la vita del Direttore del Théàtre national populaire. Scisma d’Occidente: il 20 settembre 1378 l’elezione dell’antipapa Clemente VII Cosa propone ladi? Un appuntamento che

Advertising

compagniaebd : Ci siamo quasi… L’ultimo spettacolo estivo della rassegna DANZAESTATE2021 è arrivato. 8 luglio 2021 ore 21 Viglia… - sblocco5 : ??NOVITA' IN ARRIVO! Siamo felici di dire che il 17 luglio ore 21.00 saremo in San Francesco Questa piazza è uno spe… - Bisceglie24 : Al via rassegna “Prendi un romanzo al chiar di luna” con De Cesare e il suo “Ciao per sempre” - Giorgio_RossiTs : RT @DiscoverTrieste: Sabato #3luglio e domenica #4luglio alle 21.00 nel giardino del museo Sartorio la @ContradaTeatro andrà in scena la pr… - InNotizia : Da lunedì 12 a venerdì 30 luglio (weekend esclusi) torna “Doppio Sogno”, XXI edizione, la rassegna di cinema, music… -