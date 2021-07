Jeff Bezos lascia la guida di Amazon. Si prepara al viaggio spaziale sulla New Shepard

Advertising

CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Il grande giorno è arrivato: Jeff Bezos non è più il CEO di Amazon. Al suo posto Andy Jassy - QueenOfTheMo0n : RT @Tremenoventi: Una volta una commessa siciliana ricevette un consiglio: “studia la storia del tuo negozio così potrai fare la guida turi… - GiovaFormi : RT @Tremenoventi: Una volta una commessa siciliana ricevette un consiglio: “studia la storia del tuo negozio così potrai fare la guida turi… - Anton1963A : RT @Tremenoventi: Una volta una commessa siciliana ricevette un consiglio: “studia la storia del tuo negozio così potrai fare la guida turi… - Simone30368948 : RT @Tremenoventi: Una volta una commessa siciliana ricevette un consiglio: “studia la storia del tuo negozio così potrai fare la guida turi… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeff Bezos

lascia la guida di Amazon, come annunciato dal fondatore e ceo del colosso dell'e - commerce durante l'assemblea annuale degli azionisti dello scorso 26 maggio. Il timone passa al capo dell'...non è più il Ceo di Amazon . Come già annunciato dallo stesso fondatore del colosso dell'e - commerce durante l'assemblea annuale degli azionisti dello scorso 26 maggio, alla guida arriva ...Bezos che si sta preparando per il primo viaggio spaziale della sua Blue Origin, resterà comunque presidente esecutivo. Chi è Andy Jassy nuovo CEO di Amazon. Jassy è entrato in ...Da oggi, 5 luglio 2021, il fondatore di Amazon Jeff Bezos lascia definitivamente le redini della società al fidato amico e collega Andy Jassy. Bezos rimarrà presidente esecutivo ...