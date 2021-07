Il cibo che tutti mettiamo nel frigo facendo un grave errore. Ecco quale (Di martedì 6 luglio 2021) Certo sappiamo che il modo migliore per conservare i cibi è metterli in frigo, dove ad una temperatura di circa 5 gradi rimarranno freschi a lungo; ogni punto del frigo ha una diversa refrigerazione, ad esempio la mensola più bassa è il posto più freddo, mentre lo sportello, che viene aperto di continuo, è quello più caldo, Ecco perché di solito vi posizioniamo le bottiglie e tutti quegli alimenti che hanno bisogno solo di una leggera freschezza. Ma sapevate che ci sono alcuni alimenti che non vanno in frigorifero ma in dispensa? Infatti alcuni cibi risentono delle basse temperature e perdono anche ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 6 luglio 2021) Certo sappiamo che il modo migliore per conservare i cibi è metterli in, dove ad una temperatura di circa 5 gradi rimarranno freschi a lungo; ogni punto delha una diversa refrigerazione, ad esempio la mensola più bassa è il posto più freddo, mentre lo sportello, che viene aperto di continuo, è quello più caldo,perché di solito vi posizioniamo le bottiglie equegli alimenti che hanno bisogno solo di una leggera freschezza. Ma sapevate che ci sono alcuni alimenti che non vanno inrifero ma in dispensa? Infatti alcuni cibi risentono delle basse temperature e perdono anche ...

