I 5 migliori brani di Raffaella Carrà | da Tuca Tuca a Tanti Auguri

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) Nei 5dic’è tutta la storia di un’artista poliedrica: cantante, attrice, ballerina, showgirl e conduttrice TV tra le più amate in Italia. La regina della televisione italiana ha fatto cantare e ballare tutte le generazioni, e ancora oggi le sue canzoni sono le più quotate quando si fa festa., soprattutto, è stata la prima a mostrare l’ombelico in televisione. Era il 1971 e, per aprire Canzonissima,sfoggiò un costume che fece storia: “Volevo liberarmi dalle sovrastrutture”, disse qualche anno dopo per raccontare ...