(Di lunedì 5 luglio 2021) “ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore dove la sua umanità la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Iapino dà il triste annuncio della scomparsa diunendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo di Barbara Paola e Claudia Boncompagni degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. La grande artista – come riporta l’Agenzia AdnKronos – si è spenta alle ore 16.20 di oggi dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile ...

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - GiordanoBattini : RT @MediasetTgcom24: E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - O057896342 : RT @Corriere: ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà -

Ultime Notizie dalla rete : morta Raffaella

Com'è possibile,Carrà èa 78 anni, oggi, 5 luglio 2021. 'ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento ...Commenta per primo E'Carrà . 'ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre'. Con ...È morta Raffaella Carrà . «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo ...Inviate i vostri scritti alla mail poesia.milano@repubblica.it o per posta a Repubblica, via Nervesa 21, 20139 Milano ...