Dl sostegni bis | Meloni | ‘bene stop Imu immobili occupati | FdI la chiedeva da tempo’

Roma, 5 lug (Adnkronos) – "Meglio tardi che mai. Nel pacchetto di emendamenti al decreto sostegni bis c'è la cancellazione per tutto il 2021 dell'Imu per i proprietari degli immobili occupati a causa del blocco degli sfratti. Una norma di buon senso che Fratelli d'Italia chiedeva da tempo". Lo dice Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

