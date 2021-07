Calciomercato Atalanta | questione fasce | la situazione attuale

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ildell’, come nella tradizione della gestione Percassi, sarà all’insegna della sostenibilità economica e della creatività. Giovanni Sartori e il suo gruppo-scouting ci hanno del resto abituati a colpacci di mercato rappresentati da giocatori tutt’altro che celebri ma dalle buone qualità e dai costi contenuti. Il resto del lavoro lo svolge poi il turbolento Gian Piero Gasperini che, come nessun altro, riesce a far crescere e valorizzare questi atleti trasformandoli in vere e proprie rivelazioni. I gioielli messi in vetrina ad Euro 2020 Soltanto quattro squadre di club sono riuscite ad avere cinque giocatori diversi a segno in ...

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, contatti avviati per #Tomiyasu. Sul difensore c'è sempre l'Atalanta - DiMarzio : #Musso all’@Atalanta_BC: è confermato il colpo del giorno (e tra quelli più importanti di questo #calciomercato), 2… - DiMarzio : #Musso sempre più verso l’@Atalanta_BC ?#calciomercato @SkySport - infoitsport : Calciomercato Atalanta, colpo a sorpresa: arriva il talento italiano - Fantacalcio : Atalanta, suggestione Belotti: Dea sul Gallo se partono Zapata o Muriel -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

La cosa più importante, e in questo metto anche l', sarà giocare per lo scudetto. Giocare solo per il 4° posto sarà un'occasione sprecata....giugno del 2023 ma la concorrenza del Milan e l'interesse non troppo nascosto di Napoli ed...Inter/ Il Lione ci prova subito per Onana, occhio alla beffa!INTER, ...L'Inter è alla ricerca di un continuo sostituto di Achraf Hakimi. Gli ultimi nomi apparsi sono quelli di Bartosz Bereszynski della Sampdoria e Hans Hateboer ...L’ucraino dell’Atalanta verrà operato per un’ernia addominale dallo stesso chirurgo che è già intervenuto su Pasalic a fine 2020 Brutte notizie per Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino dell’A ...