Brianza, chiude la Gianetti Ruote: licenziati 152 dipendenti

Ultime Notizie dalla rete : Brianza chiude Brianza, chiude la Gianetti Ruote: licenziati 152 dipendenti Dopo oltre un secolo di attività, la Gianetti Ruote chiude lo stabilimento di Ceriano Laghetto, in Brianza, e avvia la procedura di licenziamento collettivo per i 152 lavoratori. Una decisione, come riporta Monza Today , comunicata ai dipendenti ...

