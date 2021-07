Bixio | “Il First Playable Fund? Un punto di partenza Noi avevamo chiesto 10 milioni di euro”

(Di lunedì 5 luglio 2021) La vittoria del, il primo fondo destinato ai videogiochi in Italia, è durata molto poco: in tre ore lo sportello è stato chiuso perché erano stati esaurite le risorse economiche previste. Invitalia, agenzia controllata dal Ministero dell'Economia delle Finanze che gestisce gli investimenti e lo sviluppo delle imprese, è stata chiara: "Dopo circa tre ore dall'apertura dello sportello, avvenuta alle 12.00 del 30 giugno 2021, la mole di domande ha esaurito i 4di euro disponibili e il MiSE ha quindi decretato lo stop alle richieste di finanziamento". Il fondo prevedeva un contributo a fondo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bixio “Il

Riviera24

...dell'ordine e di Amaie Energia e gli utenti che si dirigono fino all'imbocco del porto vecchio i quali potranno utilizzare soltanto l'entrata situata all'altezza dell'intersezione tra via Nino...Al Tc Davis di Mestre Viadal 16/7 torneo di 3categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 via mail a: tennis.davis.mestre@gmail.com. Torneo giovanile alla Canottieri ...di Andrea Re. 05/07/2021 - Rho. Nella mattinata di domenica 4 luglio in via Nino Bixio a Rho è stato dedicato un giardino a Elisabetta Barbieri, la nota ...MESSINA.Da domani, martedì 6, sino a giovedì 8, nella fascia oraria 20-6, Messinaservizi Bene Comune effettuerà interventi di scerbatura sul lato nord di viale Giostra, nel tratto compreso tra via Gar ...