"Amore mi fai una foto?": Fedez alle prese con le pose della Ferragni è tutti i fidanzati del mondo (Di lunedì 5 luglio 2021) View this post on Instagram A post shared by Fedez (@Fedez) “Amore mi fai una foto?”. Così recita la didascalia dell’ultimo post pubblicato da Fedez: parole poste a corredo di un divertente video che ritrae il rapper in compagnia della moglie, alle prese con tentativi di scatti. “Non mi soddisfa”, “Ti faccio vedere io come si fa”, “Riprendi anche il panorama”: lo scambio di battute dei Ferragnez ricorda quello di moltissime coppie. Molti i commenti divertiti al filmato: “Mi ricorda qualcuno”, “Chiara, una di noi” e c’è chi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) View this post on Instagram A post shared by(@) “mi fai una?”. Così recita la didascalia dell’ultimo post pubblicato da: parole poste a corredo di un divertente video che ritrae il rapper in compagniamoglie,con tentativi di scatti. “Non mi soddisfa”, “Ti faccio vedere io come si fa”, “Riprendi anche il panorama”: lo scambio di battute dei Ferragnez ricorda quello di moltissime coppie. Molti i commenti divertiti al filmato: “Mi ricorda qualcuno”, “Chiara, una di noi” e c’è chi ...

Advertising

HereQueenV : RT @ZinnonaRyder: È amore quando gli faresti quello che fai alla carta dello Yogurt - HuffPostItalia : 'Amore mi fai una foto?': Fedez alle prese con le pose della Ferragni è tutti i fidanzati del mondo - CANY0NVMOON : @dxnlyangel no amore, poco poco dai perché non la fai? bene. tu? - betgiotto : Francesco amore mio, va bene tutto però sono due giorni che non ti fai vedere, o ti palesi in accappatoio per farti… - mercurialhigh_e : Siiii bravo amore fai tanti tanti bracciali, poi li andiamo a vendere in spiaggia -