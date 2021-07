Villanova d'Albenga, il carrello dell'aereo non si apre: dove atterra il pilota, un miracolo (Di domenica 4 luglio 2021) Attimi di tensione nel pomeriggio del 3 luglio all'aeroporto di Villanova d'Albenga. Un aereo monomotore, un BE35), ha avuto problemi in fase di atterraggio perché il carrello non si sarebbe aperto correttamente. Il velivolo, partito da Brema in Germania, aveva a bordo tutti turisti di nazionalità tedesca risultati fortunatamente illesi. L'aereo è riuscito infatti a planare uscendo fuori pista. Sul posto sono comunque intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo l'episodio l'aeroporto è rimasto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Attimi di tensione nel pomeriggio del 3 luglio all'aeroporto did'. Unmonomotore, un BE35), ha avuto problemi in fase diggio perché ilnon si sarebbe aperto correttamente. Il velivolo, partito da Brema in Germania, aveva a bordo tutti turisti di nazionalità tedesca risultati fortunatamente illesi. L'è riuscito infatti a planare uscendo fuori pista. Sul posto sono comunque intervenuti i militia Croce Bianca di, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo l'episodio l'aeroporto è rimasto ...

Advertising

savonanews : Il carrello dell'aereo non si apre durante l'atterraggio, paura all'aeroporto di Villanova d'Albenga - StampaSavona : Non si apre il carrello: paura per l’atterraggio di un aereo a Villanova d’Albenga - StampaSavona : Prefetto Cananà in visita allo stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga - StampaSavona : Villanova d’Albenga, cade dalle scale: grave un uomo - mazzanti_giu : RT @DiegoFusaro: Ci vediamo a VILLANOVA D'ALBENGA il 30 giugno. -

Ultime Notizie dalla rete : Villanova Albenga ARPAL, tornano balneabili le acque di Sturla, Priaruggia a Genova ... un 46enne di Leca e un 41enne di Villanova d'Albenga. Oggi pomeriggio, infatti, il pregiudicato di Leca […] Altare Cronaca Altare, frane a ripetizione: sfollati in 23 Posted on 24 Novembre ...

Atterraggio di emergenza all'aeroporto di Villanova: guasto al carello Villanova d'Albenga. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi all'aeroporto di Villanova d'Albenga per un atterraggio di emergenza.

Villanova d’Albenga, cade dalle scale: grave un uomo La Stampa Atterraggio di fortuna all'aeroporto di Albenga, illesi i 3 passeggeri SAVONA - Momenti di paura e ansia questo pomeriggio all'aeroporto Villanova d'Albenga in provincia di Savona, dove un aereo monomotore ha effettuato un atterraggio di fortuna sulla pista dello scalo.

Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Villanova: guasto al carello Villanova d’Albenga. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi all’aeroporto di Villanova d’Albenga per un atterraggio di emergenza. Un aereo monomotore (un BE35), partito da Brema in Germania, al moment ...

... un 46enne di Leca e un 41enne did'. Oggi pomeriggio, infatti, il pregiudicato di Leca […] Altare Cronaca Altare, frane a ripetizione: sfollati in 23 Posted on 24 Novembre ...d'. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi all'aeroporto did'per un atterraggio di emergenza.SAVONA - Momenti di paura e ansia questo pomeriggio all'aeroporto Villanova d'Albenga in provincia di Savona, dove un aereo monomotore ha effettuato un atterraggio di fortuna sulla pista dello scalo.Villanova d’Albenga. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi all’aeroporto di Villanova d’Albenga per un atterraggio di emergenza. Un aereo monomotore (un BE35), partito da Brema in Germania, al moment ...