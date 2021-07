Una voce per Padre Pio 2021: gli ospiti attesi sul palco accanto a Mara Venier, stasera su Rai1 (Di domenica 4 luglio 2021) stasera su Rai1 alle 21:15 va in onda Una voce per Padre Pio 2021, la serata evento condotta da Mara Venier in compagnia di tanti ospiti. stasera su Rai1 alle 21:25 spazio a Una voce per Padre Pio 2021, la serata evento condotta da Mara Venier in compagnia di tanti ospiti, tra cui Al Bano e Romina Power. Questa edizione infatti riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Romina Power, Gigi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 luglio 2021)sualle 21:15 va in onda UnaperPio, la serata evento condotta dain compagnia di tantisualle 21:25 spazio a UnaperPio, la serata evento condotta dain compagnia di tanti, tra cui Al Bano e Romina Power. Questa edizione infatti riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Romina Power, Gigi ...

Advertising

Raiofficialnews : Una serata di grande musica nel segno della rinascita e della solidarietà. Dal parco Colesanti di Pietrelcina,… - ZZiliani : La cosa bella del (contestato) rigore fischiato contro l’#Italia è il capitano #Chiellini che piomba sull’arbitro s… - guardiacostiera : Continua la campagna di comunicazione della #GuardiaCostiera lanciata nell'ambito dell'Operazione #MareSicuro che p… - Alessia49m : RT @eslsnp: Mia nonna quando stasera mi troverà a guardare “Una voce per Padre Pio” #amemici20 - T1SAN1NA : mai avrei pensato di rosicare per non poter vedere una voce per padre pio, ma tranquillx recupererò questa notte su… -