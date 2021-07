Un paese sospeso per una grottesca lotta di potere (Di domenica 4 luglio 2021) Un paese sospeso, appeso alla querelle di una grottesca lotta di potere, come fosse una scadente fiction: la sorte del maggior partito, al governo dal 2018, messa nelle mani di sei uomini e una donna (sempre una, come ai tempi del direttorio, quando Carla Ruocco definiva se stessa “la donna invisibile” dei magnifici 5) Sei uomini e una donna scelti di imperio da un padre padrone che si autodefinisce un “papà”. In definitiva uno che rivendica una patria podestà su di un figlio minorenne, incapace di decidere e di deliberare, un papà che accondiscende, ora, a fatica e riluttante, solo per estrema ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) Un, appeso alla querelle di unadi, come fosse una scadente fiction: la sorte del maggior partito, al governo dal 2018, messa nelle mani di sei uomini e una donna (sempre una, come ai tempi del direttorio, quando Carla Ruocco definiva se stessa “la donna invisibile” dei magnifici 5) Sei uomini e una donna scelti di imperio da un padre padrone che si autodefinisce un “papà”. In definitiva uno che rivendica una patria podestà su di un figlio minorenne, incapace di decidere e di deliberare, un papà che accondiscende, ora, a fatica e riluttante, solo per estrema ...

Advertising

salvatori_luigi : RT @HuffPostItalia: Un paese sospeso per una grottesca lotta di potere - HuffPostItalia : Un paese sospeso per una grottesca lotta di potere - g_rota : Cashback addio, è stata una follia: ecco i dati che lo dimostrano.Bene sia stato sospeso.Ora sfruttiamo l’opportuni… - WilmerBergamo : @w_rizzetto @FratellidItalia Quello che mi fa girare i coglioni e che l’unica cosa in cui ho guadagnato 58€ e ora a… - IvoIacovelli : RT @laura_maffi: IL CASHBACK DAVA FASTIDIO A QUALCUNO... Sospeso anche il cashback voluto dal Governo Conte. Si fermerà il 30/06 come il b… -

Ultime Notizie dalla rete : paese sospeso 'Brave and Beautiful' anticipazioni 5 luglio: Cesur salva la vita a Suhan ... che decide di raggiungere un piccolo paese fuori da Istanbul per soddisfare il suo bisogno di avere vendetta: infatti, ha un conto in sospeso con il potente Tahsin Korludag. Cesar ha giurato di ...

M5S. Conte dice sì alla mediazione di Grillo, ma 'restano miei punti fermi" ... a quanto si apprende, alla mediazione e ha preceduto il post su Facebook con cui Grillo ha sospeso ... che esiste da dieci anni e ha dato tre governi a questo Paese e ha accompagnato l'Italia in un ...

Un paese sospeso per una grottesca lotta di potere L'HuffPost Un paese sospeso per una grottesca lotta di potere Un paese sospeso, appeso alla querelle di una grottesca lotta di potere, come fosse una scadente fiction: la sorte del maggior partito, al governo dal 2018, messa nelle mani di sei uomini e una donna ...

... che decide di raggiungere un piccolofuori da Istanbul per soddisfare il suo bisogno di avere vendetta: infatti, ha un conto incon il potente Tahsin Korludag. Cesar ha giurato di ...... a quanto si apprende, alla mediazione e ha preceduto il post su Facebook con cui Grillo ha... che esiste da dieci anni e ha dato tre governi a questoe ha accompagnato l'Italia in un ...Un paese sospeso, appeso alla querelle di una grottesca lotta di potere, come fosse una scadente fiction: la sorte del maggior partito, al governo dal 2018, messa nelle mani di sei uomini e una donna ...