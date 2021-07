Turchia | presidente Adana Demirspor | “Trattativa con Balotelli all’85% | vuole andare ai Mondiali”

Advertising

Ettore_Rosato : La #Turchia ufficialmente fuori dalla #ConvenzioneDiIstanbul sulla violenza contro le donne. Gesto annunciato tre… - sportface2016 : #Calciomercato | Il presidente dell'Adana Demirspor: 'Trattativa con #Balotelli all'85%. Vuole andare ai Mondiali… - bornjuventino : RT @GoalItalia: Balotelli è vicino all'accordo con l'Adana Demirspor ???? 'Vuole giocare i Mondiali' ??? - CrapanzanoRobin : RT @GoalItalia: Balotelli è vicino all'accordo con l'Adana Demirspor ???? 'Vuole giocare i Mondiali' ??? - GoalItalia : Balotelli è vicino all'accordo con l'Adana Demirspor ???? 'Vuole giocare i Mondiali' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia presidente

Mario Balotelli più vicino al trasferimento in. Ildell'Adana Demirsport in un'intevista ai microfoni di A Sport non si nasconde: 'Con Balotelli abbiamo quasi raggiunto l'intesa, diciamo che siamo all'85%. Mario ci ha detto che ...La conferma arriva direttamente daldel club turco Murat Sancak, intervenuto ai ... Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà inla prossima settimana. Se troveremo l'accordo ...“La trattativa con Mario Balotelli è all’85%. Ci ha contattati tramite il nostro capitano e ci ha detto di voler venire qui. Arriverà in Turchia la prossima settimana”. Co ...Il presidente dell'Adana Demirspor ha svelato contatti avanzati con Mario Balotelli: "Arriverà la settimana prossima, vuole i Mondiali".