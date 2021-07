Tour de France 2021: si ritira Primoz Roglic. “Non ha senso continuare” (Di domenica 4 luglio 2021) La caduta nella terza tappa è stata veramente un brutto colpo. La ripartenza, la voglia di tornare in bici e provarci in ogni modo hanno fatto proseguire in un primo momento Primoz Roglic, ma si vedeva subito che le condizioni erano piuttosto critiche. Dopo una cronometro positiva sono arrivate le prime giornate di montagna al Tour de France e lo sloveno ha dovuto alzare bandiera bianca. Dopo un paio di giorni di resistenza, con minuti su minuti persi, colui che è giunto secondo nella passata edizione sul podio di Parigi ha preferito ritirarsi dalla Grande Boucle, il suo più importante obiettivo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) La caduta nella terza tappa è stata veramente un brutto colpo. La ripartenza, la voglia di tornare in bici e provarci in ogni modo hanno fatto proseguire in un primo momento, ma si vedeva subito che le condizioni erano piuttosto critiche. Dopo una cronometro positiva sono arrivate le prime giornate di montagna aldee lo sloveno ha dovuto alzare bandiera bianca. Dopo un paio di giorni di resistenza, con minuti su minuti persi, colui che è giunto secondo nella passata edizione sul podio di Parigi ha preferitorsi dalla Grande Boucle, il suo più importante obiettivo ...

