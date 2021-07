Tour de France 2021, l’Italia si aggrappa a Colbrelli e Cattaneo per provare a vincere una tappa (Di domenica 4 luglio 2021) Mattia Cattaneo e Sonny Colbrelli sono stati due assoluti protagonisti della frazione odierna del Tour de France. La Cluses-Tignes ha regalato forti emozioni e gli azzurri si sono messi in mostra per la grande condizione fisica e la voglia di far bene, meglio di loro solo Ben O’Connor che ha trionfato in solitaria. Il ciclista della Deceunink – Quick Step è andato spesso all’attacco in questa Grande Boucle e ha palesato un ottimo stato di forma. Di certo il secondo posto di oggi può essere la motivazione giusta per continuare a provarci. La classifica generale può rimanere un obiettivo ma, ovviamente, per le posizioni di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Mattiae Sonnysono stati due assoluti protagonisti della frazione odierna delde. La Cluses-Tignes ha regalato forti emozioni e gli azzurri si sono messi in mostra per la grande condizione fisica e la voglia di far bene, meglio di loro solo Ben O’Connor che ha trionfato in solitaria. Il ciclista della Deceunink – Quick Step è andato spesso all’attacco in questa Grande Boucle e ha palesato un ottimo stato di forma. Di certo il secondo posto di oggi può essere la motivazione giusta per continuare a provarci. La classifica generale può rimanere un obiettivo ma, ovviamente, per le posizioni di ...

Advertising

Eurosport_IT : Che giornata per Ben O'Connor: vince la tappa, è 2° nella generale guidata da Pogacar! Chiudiamo così la 1a settima… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - gdstwits : Tour de France: O’Connor si aggiudi la 9^ tappa. Pogacar si conferma in maglia gialla -