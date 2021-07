Speranza: “Vaccino sia un diritto di tutti, non può essere un privilegio dei Paesi più ricchi” (Di domenica 4 luglio 2021) Sui vaccini “non possiamo non vedere che c’è una disparità eclatante e io credo non accettabile tra i Paesi cosiddetti occidentali e gli altri”. lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo alla conferenza programmatica del Psi. “Il Vaccino deve diventare un diritto di tutti, non può essere un privilegio dei Paesi più ricchi. Oltre che un criterio valoriale è fondamentale come scelta sanitaria per vincere davvero questa sfida. Nessuno si salva da solo, non è alzando i muri che si vince” L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Sui vaccini “non possiamo non vedere che c’è una disparità eclatante e io credo non accettabile tra icosiddetti occidentali e gli altri”. lo ha detto il ministro della Salute Robertointervenendo alla conferenza programmatica del Psi. “Ildeve diventare undi, non puòundeipiù. Oltre che un criterio valoriale è fondamentale come scelta sanitaria per vincere davvero questa sfida. Nessuno si salva da solo, non è alzando i muri che si vince” L'articolo proviene da Il ...

