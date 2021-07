Si rifugia tra i monti e rifiuta i soccorsi fino a notte (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCalvanico (Sa) – Il Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) della Campania è stato allertato nella tarda serata di sabato per una persona dispersa trai Comuni di Calvanico, Montoro e Solofra (Avellino). Il Soccorso Alpino e Speleologico informa: “L’uomo di circa 40 anni, originario di Solofra si era allontanato dalla propria abitazione dirigendosi verso la località Pizzo di San Michele, all’interno del Parco dei Picentini, a cavallo tra le provincie di Avellino e Salerno. Inizialmente è stato raggiunto dai Vigili Urbani di Solofra e dai Carabinieri di Solofra dai quali però si è volutamente allontanato, nascondendosi. Pertanto, le autorità hanno allertato il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCalvanico (Sa) – Il Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) della Campania è stato allertato nella tarda serata di sabato per una persona dispersa trai Comuni di Calvanico, Montoro e Solofra (Avellino). Il Soccorso Alpino e Speleologico informa: “L’uomo di circa 40 anni, originario di Solofra si era allontanato dalla propria abitazione dirigendosi verso la località Pizzo di San Michele, all’interno del Parco dei Picentini, a cavallo tra le provincie di Avellino e Salerno. Inizialmente è stato raggiunto dai Vigili Urbani di Solofra e dai Carabinieri di Solofra dai quali però si è volutamente allontanato, nascondendosi. Pertanto, le autorità hanno allertato il ...

