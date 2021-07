San Giuliano Milanese due donne morte in un campo di mais: investite da una mietitrebbia (Di domenica 4 luglio 2021) E’ una storia che lascia davvero senza parole quella che arriva da San Giuliano Milanese dove due donne sono state trovate morte in un campo di mais. Le ricerche delle due giovani donne trentenni erano iniziate venerdì e sono durante oltre 36 ore. Una delle due infatti era riuscita a fare una telefonata per chiedere aiuto ma purtroppo i soccorritori non sono riusciti a rintracciare il luogo preciso in cui la donna che ha chiamato si trovava. Al telefono, in arabo, la donna aveva raccontato che era in quei campi con una amica e che erano state investite da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 luglio 2021) E’ una storia che lascia davvero senza parole quella che arriva da Sandove duesono state trovatein undi. Le ricerche delle due giovanitrentenni erano iniziate venerdì e sono durante oltre 36 ore. Una delle due infatti era riuscita a fare una telefonata per chiedere aiuto ma purtroppo i soccorritori non sono riusciti a rintracciare il luogo preciso in cui la donna che ha chiamato si trovava. Al telefono, in arabo, la donna aveva raccontato che era in quei campi con una amica e che erano stateda ...

Advertising

SkyTG24 : #Milano, 2 donne trovate morte in un campo. L'ultima chiamata: 'Investite da mietitrebbia' - infoitinterno : San Giuliano, le due donne morte nel campo di mais tra birre e coperte - msn_italia : San Giuliano, trovate morte in un campo di granturco due donne: il video dal luogo della tragedia - ElioLannutti : San Giuliano Milanese, trovate morte due donne in un campo di mais. Una aveva lanciato l’allarme ieri: “Investite d… - Maedhros67 : Seconda Domenica di Pentecoste. Domenica di tutti i Santi di Russia. 21 Giugno/#4Luglio Martirio di san Giuliano d… -