Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) Questo pomeriggio Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico. Lo riferisce la Sala stampa vaticana. In mattinata, durante l’Angelus, Papa Francesco aveva annunciato che a metà settembre andrà in visita in Ungheria e Slovacchia. “Come annunciato dal Santo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) Questo pomeriggiosi è recato presso il Policlinicodi Roma dove verrà sottoposto ad unprogrammato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’sarà eseguito dal prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’verrà diramato un nuovo bollettino medico. Lo riferisce la Sala stampa vaticana. In mattinata, durante l’Angelus,aveva annunciato che a metà settembre andrà in visita in Ungheria e Slovacchia. “Come annunciato dal Santo ...

