(Di domenica 4 luglio 2021) A sorpresa, dopo aver condotto normalmente in Piazza San Pietro l’Angelus domenicale, e com'è nel suo stile manifestando l’intenzione di non suscitare troppo clamore,ricoverato...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - zazoomblog : Papa Francesco è stato operato al colon: intervento programmato al Policlinico Gemelli - #Francesco #stato… - the_highsparrow : RT @DavidSassoli: I miei auguri di rapida guarigione a @Pontifex Papa Francesco. I miei pensieri e quelli del Parlamento europeo sono con S… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

... ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli" scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a. "L'affettuoso pensiero degli italiani tutti, ...èstato operato per stenosi diverticolare sintomatica. Intervento programmato, in corso nel policlinico 'Gemelli' di Roma in cui il pontefice 84enne è ricoverato dal primo pomeriggio.Papa Francesco operato oggi 4 luglio per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Tutte le operazioni del Pontefice ..."Innanzitutto credo che sia bene che ci sia una decisione, perché ci è voluto molto tempo, più di un anno e mezzo, per arrivare a questa decisione dell'autorità giudiziaria. Naturalmente sono molto tr ...