Papa Francesco al Gemelli per intervento chirurgico | ' Resterà ricoverato per cinque giorni' Come sta ora

(Di domenica 4 luglio 2021), dopo l'peral Policlinicodi Roma . Il Pontefice è stato sottoposto ad una operazione programmata per una stenosi ...

La notizia del ricovero diha destato apprensione, ma anche interrogativi, da parte di molti, su quale sia la patologia per cui è stato costretto a un intervento chirurgico programmato presso il Policlinico ...è al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L'intervento chirurgico eseguito ...È perfettamente riuscito l'intervento a Papa Francesco, operato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.La degenza di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma durerà "almeno cinque giorni". E' quanto si apprende da fonti vicine all'ospedale. Il Pontefice è stato ricoverato domenica verso le 15: l'i ...